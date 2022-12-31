Зеленский обратился на русском языке к россиянам, отметив, что война с Украиной, это не война с НАТО, как об этом врут российские пропагандисты.

Русские, которые кичатся своим православием, на самом деле с дьяволом, который скрывается за военными, за ракетами.

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сегодняшняя российская ракетная атака – это не итог года, "как бы этого не хотели террористы, а это итог судьбы самой России".

"Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, – не получат помилования. Мягко говоря", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, сегодня было несколько волн ракетного удара. Он добавил, что это сделали изверги, и они проигрывают.

"На Пасху они делали такие удары, на Рождество, на Новый год... Они называют себя христианами, очень кичатся своим православием. Но они - за дьяволом. Они за него и с ним", - отметил президент Украины.

Он обратился на русском языке к россиянам, отметив, что война с Украиной, это не война с НАТО, как об этом врут российские пропагандисты, не за что-то историческое, а эта война за то, чтобы "один человек (речь идет о президенте России Владимире Путине - УНИАН) до конца своей жизни оставался у власти, а что произойдет с гражданами России его не волнует".

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и замков", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что Путин прячется за спинами своих граждан и "сжигает свою страну" и будущее россиян.

"Террор вам никто не простит. Никто в мире вам не простит этого. Украина не простит", - подчеркнул президент Украины, обращаясь к гражданам России.

Массированная ракетная атака России по Украине 31.12.2022

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, российская армия нанесла несколько волн ракетных ударов по разным городам Украины.

Силы обороны сбили 12 из более 20 крылатых российских ракет. В Украине есть погибшие и раненые мирные жители, разрушены и повреждены гражданские объекты, дома.