Российские захватчики пытаются "интегрировать" подразделения "МВД" террористических организаций с министерством внутренних дел страны-агрессора.

На так называемых правоохранителей из "ЛДНР", которые не хотят проходить службу в министерстве внутренних дел России, ждет перевод в штурмовые батальоны в зоне боевых действий.

Об этом сказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Ковалев отметил, что на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях российские захватчики пытаются "интегрировать" подразделения и личный состав сотрудников своего так называемого "министерства внутренних дел" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" с министерством внутренних дел России.

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В частности, завершена была переаттестация сотрудников главных и центральных управлений общей численностью до 500 человек.

"Тех, кто отказывается проходить службу в составе министерства внутренних дел Российской Федерации, переводят в сводные штурмовые батальоны и заставляют воевать против Украины в зоне боевых действий", - рассказал Ковалев.

Война в Украине - ситуация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, 16 июля журналист Денис Казанский рассказал, что в оккупированном Луганске есть "прилет" на территории шахты "Мащинская", где располагались силы российских захватчиков.

Впоследствии в Вооруженных силах Украины фактически подтвердили "прилеты" по складу с ракетным вооружением на оккупированной части Луганской области.

Позже журналист из Луганской области Алексей Артюх со ссылкой на информацию от источников сообщил, что во временно оккупированном пророссийскими боевиками "ЛНР" украинском Луганске якобы были "прилеты" по базе 57 бригады российской армии. Согласно информации, вражескую цель поразили пять дальнобойных ракет Storm Shadow.

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