С середиины октября ВСУ контролируют плацдарм за Днепром на Херсонщине, и не все уверены, что это оправдано.

Украинский плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области выполняет важную военную задачу и вовсе не является бесполезной тратой ресурсов. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что с начала этой операции российскому командованию пришлось усилить свою группировку "Днепр" с 60 тысяч человек до более более 72 тысяч.

"Этот прирост произошёл не благодаря процессу почкования и деления личного состава и техники РОВ, а посредством передислокации ряда подразделений из состава ГВ "Запорожье" и ГВ "Оборона Крыма". То есть, по принципу, где-то прибыло, где-то убыло. Иными словами, там, где убыло, там, что-то и ослабло. Наверное, именно благодаря этому к западу от Роботино и в районе Вербового, были закреплены за СОУ некоторые позиции", – отмечает эксперт.

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Вторая важная задача Сил обороны на этом плацдарме – это уничтожение российской техники и живой силы, чему способствует ландшафт местности, играющий на руку украинской армии.

"Танки и ББМ уничтожаются там, в режиме нон-стоп. Однако в то время как работа "комаров" (дронов) у всех на виду, работу артиллерии многие не видят, а она так же вносит свою лепту в аннигиляцию врага", – отметил Коваленко.

Эксперт подчеркивает, что в итоге здесь имеет место ситуация, когда огромная российская группировка, имеющая в своем распоряжении весь спектр сил и средств, несет колоссальные потери и не способна справиться с небольшими украинскими подразделениями ротного уровня, имеющими из поддержки только артиллерию и дроны с правого берега.

Бои на левом берегу Днепра

Накануне The New York Times опубликовала статью, посвященную плацдарму ВСУ за Днепром. В ней попытки Вооруженных сил Украины закрепиться на левом берегу Днепра названы "самоубийственной миссией". Также приводится анонимное мнение украинских военных, которые выражают беспокойство по поводу больших потерь и слишком оптимистичных заявлений чиновников.

Ранее военный эксперт Роман Свитан отмечал, что украинский плацдарм на левом берегу Днепра потенциально открывает дорогу на Крым, но успех будет зависеть от двух факторов – реакции россиян на расширение плацдарма и наличия резервов у ВСУ.

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