В России утверждают, что не имеют выбора, кроме как выполнить "поставленные задачи" войны.

Россия не отказывается от своих максималистских целей и не заинтересована в честных переговорах с Украиной.

Об этом сообщили аналитики ISW в своем отчете, ссылаясь на заявление заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. Тот сказал пропагандистам, что РФ согласится на "урегулирование", когда Украина будет "нейтральной, безъядерной, демилитаризованной и денацифицированной".

Как объясняют эксперты, РФ хочет лишить Украину возможности защищать свою землю и свой народ, а также поставить в Киеве лояльное для себя правительство. По словам Галузина, Кремль "никогда не отказывался" от переговоров с Киевом, но у него якобы "нет другого выбора", кроме как выполнить "поставленные задачи" войны.

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Кроме того, аналитики приводят слова одного из известных военкоров, утверждавшего, что Россия не заинтересована в "ограниченных предложениях". Речь идет о каких-то слухах о передаче РФ части оккупированных территорий Украины. Россиянин заявляет, что "Украина еще недостаточно истощена, чтобы принять катастрофическую капитуляцию".

"Известный военкор заявил 30 декабря, что война закончится, когда Украина позволит России захватить Харьков, Николаев, Одессу и другие украинские области", — указывается в отчете.

Война в Украине - последние новости

Разведка Британии считает, что до 2025 года потери России превысят 500 тысяч.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивал, что Россия будет идти до конца, поэтому Европа должна инвестировать в Украину.

Neewsweek писал, что Украина и Россия в противостоянии придерживаются максималистских целей, которые исключают переговоры по прекращение войны в следующем году. Вполне вероятно, что боевые действия продлятся до 2025 года. Даже если Путин умрет есть лишь мизерный шанс, что Россия отступит от войны.

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