Путину осталось два-три месяца, считает публицист.

В России уже вовсю готовятся к капитуляции. Заметно поменял риторику о войне в Украине не только кремлевский диктатор, но и пропагандисты, им явно спустили новые "темники".

"Сразу после форума в Давосе в РФ началась паника и спустили новые "темники": "Россия - великая держава, она не может потерпеть поражение, даже если мы, сражаясь с блоком вооруженных до зубов 50 государств НАТО, отступим на границы 91-го года, все равно это будет наша великая победа". Реальность заставляет изменять сознание и в бункере, и на Лубянке, и где угодно", - заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН.

По его мнению, Генеральный штаб армии РФ с самого начала прекрасно понимал перспективы своей "спецоперации", как они называют развязанную против Украины войну.

"И сейчас, когда произошло очень серьезное перераспределение власти во время мини-переворота (в бункере у Путина в ночь на 11 января), я надеюсь, что военные навяжут какой-то вариант выхода из этой ситуации… В конце концов, и сам Путин уже другие песни поет. Это неизбежный процесс, и он будет усиливаться".

По мнению Пионтковского, Путину осталось два-три месяца правления.

Рекордные потери России на войне в Украине - последние новости

Напомним, январь 2023 года стал самым рекордным по количеству уничтоженных российских оккупантов в Украине. По состоянию на 30 января показатель ликвидированных в Украине россиян уже перевалил за 20 тысяч.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения составляют 126 тысяч 650 человек личного состава.