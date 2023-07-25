Также РФ хочет повлиять на международное сообщество, нападая на свободную торговлю.

Российская Федерация "почти отказалась" от возможности одержать победу в войне против Украины военным путем, а потому прибегла к давлению с помощью ракетных ударов.

"Россия почти отказалась от идеи выиграть эту войну военным путем в любом общепринятом понимании", - заявил экс-разведчик британской службы MI6 Кристофер Стил в интервью Sky News.

По его оценке, с увеличением количества атак на "незначительные территории" Россия, вероятно, использует "все запасы ракет". Это нужно также и для давления на международное сообщество.

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"То, что мы видим, фактически является нападением на свободную торговлю. Путин, безусловно, имеет амбиции бросить вызов тому, как работает мировой рынок, и западной системе, как он ее видит, управлению в мире", – пояснил экс-разведчик.

Стил добавил, что Россия не смогла достичь своих целей в войне, а ее армия страдает от плохого морального духа и решений руководства. Проблемы есть и в высшем командовании - "ряд лучших генералов выступает против военных усилий".

"Это действительно важно и указывает на гораздо более глубокую проблему в российском верховном командовании, и мы не видим этих разногласий в Украине", – подытожил он.

Ракетные атаки России

Как сообщал УНИАН, после срыва "зерновой сделки" Россия взбесилась и начала забрасывать юг Украины десятками ракет почти каждую ночь.

Так, ночью 23 июля россияне выпустили по Одессе сразу 19 ракет разных типов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский агрессор пытается достичь сразу нескольких целей. Среди них окончательное "убийство" соглашения по экспорту зерновых, закрытие выхода в Черное море для Украины и запугивание терроризмом.

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