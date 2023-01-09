Миссии этих самолетов, вероятно, были ограничены полетами над российской территорией с запуском ракет большой дальности в сторону Украины.

Россия по крайней мере с июня 2022 года использует свои новейшие истребители Су-57 (по классификации НАТО - FELON) для нанесения ракетных ударов по Украине.

Как пишет Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку, атаки против Украины осуществлялись этими самолетами с территории России. С Су-57 запускались ракеты класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" большой дальности.

Последние коммерчески доступные снимки свидетельствуют, что пять Су-57 размещены на военном аэродроме города Ахтубинск в Астраханской области, где находится 929-й российский государственный летно-испытательный центр. Это является единственным известным местом базирования этих истребителей, поэтому именно эти самолеты могли участвовать в операциях против Украины.

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"Весьма вероятно, что Россия делает приоритетом избежание репутационных потерь, уменьшение экспортных перспектив и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть вследствие любой потери Су-57 над территорией Украины. Это является симптомом того, что Россия не идет на риск при использовании своих воздушно-космических сил в войне", - говорится в сообщении.

Как отмечают в британской разведке, Су-57 является якобы самым совершенным российским сверхзвуковым боевым реактивным самолетом пятого поколения, который использует стелс-технологии и передовую авионику.

Истребитель Су-57 - что известно

Как уже писал УНИАН, Су-57 остается единственным образцом новых истребителей на вооружении российских захватчиков, который еще не уничтожили Вооруженные Силы Украины. Этот самолет начали создавать еще в далеком 2001 году, но серийное производство началось лишь спустя 18 лет, и то чрезвычайно медленными темпами. Впервые он поднялся в воздух лишь в 2010 году.

Но дальнейшие возможности выпуска Су-57 у РФ теперь точно поставлены под сомнение из-за технологического эмбарго. Вся электроника на истребителе работает на процессорах "Эльбрус", которые производили в Тайване и теперь оказались под санкциями.

Ранее уже сообщалось, что воздушно-космические силы РФ применяют в войне против Украины ракеты "воздух-воздух" Р-37М. Факт применения таких ракет случайно подтвердили сами россияне. В 2020 году модификация ракеты Р-37м была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57.

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