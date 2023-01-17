По словам министра, россияне хотят "сохранить лицо" и представить себя победителями.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что страна-агрессор Россия угрожает очередной эскалацией войны, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров на условиях Кремля.

В интервью NHK Резников пояснил, что россияне уже понимают, что их так называемая "специальная военная операция" в Украине полностью провалилась. По его мнению, теперь оккупанты хотят лишь сохранить собственный режим.

По словам министра, Российская Федерация хочет "сохранить лицо" после завершения войны и представить себя победителями. Однако, как подчеркнул Резников, Украина не отступит от своей позиции. В частности, переговоры между Киевом и Москвой возможны только после вывода оккупационных войск со всей территории Украины.

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Переговоры между Украиной и РФ

В офисе президента считают, что Москва не хочет идти на переговоры, а просто пытается избежать ответственности за свои действия в Украине. 11 января спикер президента РФ Дмитрий Песков и вовсе пожаловался, что якобы украинские законы запрещают вести диалог со страной-агрессором.

Уже 13 января во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации вновь заговорили о переговоры с Украиной. В МИД РФ хотят, чтобы в случае возобновления контактов, они проходили без посредников.

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