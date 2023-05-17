Этот реестр будет иметь "жизненно важное значение для любого компенсационного механизма".

Под эгидой Совета Европы создали реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации во время полномасштабной войны против Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Только что в Рейкьявике подписали политическую декларацию о создании реестра убытков, причиненных агрессией России Украине. Спасибо Совету Европы и всем государствам-участникам, которые на высоком уровне поддержали это знаковое решение", - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства нащвал создание реестра важным этапом на пути к возмещению Украине и украинцам убытков. Шмыгаль отметил, что теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления.

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"Наша цель – создание комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату Россией полного возмещения Украине в соответствии с международным правом. В частности за счет российских активов в мире. Движемся к цели вместе с партнерами", – подчеркнул Шмыгаль.

В Совете Европы сообщили, что 43 страны и Европейский Союз присоединились или выразили свое намерение присоединиться к декларации о создании этого реестра. Реестр создан на начальный трехлетний период. Главным местом для его расположения выбран город Гаага (Нидерланды). В Украине будет открыт соответствующий дополнительный офис.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что "Россию надо привлечь к ответственности, в том числе за ущерб, нанесенный Украине и ее народу".

В свою очередь генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила, что реестр является одним из первых юридически обязательным решением для привлечения РФ к ответственности за ее действия. Она считает решение о создании этого реестра историческим.

"Это поддержит пострадавших в фиксации их потерь и имеет жизненно важное значение для любого компенсационного механизма", – отметила Пейчинович-Бурич.

Репарации для Украины - что надо знать

В январе премьер Денис Шмыгаль заявлял, что ущерб, нанесенный Россией во время развязанной против Украины войны, составляют более 700 млрд долларов.Еще в июне 2022 года сумма была вдвое меньше. Возмещение уже нанесенных убытков Украина называет одной из ключевых тем предстоящих переговоров со страной-агрессором.

В Офисе президента Украины подчеркивали, что возмещать уже нанесенный ущерб будут несколько последующих поколений россиян. Там также сообщали, что, даже если в России начнется гражданская война, россияне не смогут избежать выплаты репараций.

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