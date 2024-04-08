В ГУР заявили, что данные сейчас проверяются.

На днях в сети россияне обнародовали видео с расстрелом украинских военнопленных под Крынками. База данных об оккупантах и коллаборационистах Evocation заявляет, что приказ отдал полковник Сергей Иштуганов.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил LIGA.net, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными собирает и проверяет информацию об этом очередном военном преступлении российских оккупантов.

Согласно данным Evocation, расстрел украинских военнопленных совершили военнослужащие 328 полка 104 дивизии Воздушно-десантных войск РФ по приказу Иштуганова для запугивания бойцов ВСУ. Сам полковник воюет против Украины с начала полномасштабного вторжения. Он воевал в составе 31-й десантно-штурмовой бригады, где был заместителем командира. Именно это подразделение пыталось захватить аэродром Гостомель под Киевом.

Видео дня

В декабре 2022 года Иштуганов получил награду от российского правителя Владимира Путина - звезду "героя России". Полк, которым он командует с ноября находится на Херсонском направлении, в частности, левый берег Днепра.

Оккупантов из этого полка ранее обвиняли в вымогательствах, грабежах и убийствах мирного населения на временно оккупированной части Херсонщины, а их командиры прославились жестокостью к личному составу.

Расстрел украинских военнопленных в Крынках: что известно

7 апреля 2024 года в Telegram появилось видео, в котором зафиксировано, как военные РФ расстреливают трех п ленных украинских бойцов. В описании указывается, что военное преступление совершили вблизи населенного пункта Крынки.

Прокуратура начала досудебное расследование. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт.

Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что детали еще устанавливаются, потому что по такому видео сложно идентифицировать людей.

Вас также могут заинтересовать новости: