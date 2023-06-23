Среди причин замедления контрнаступления Роман Свитан указал отсутствие авиации.

Чтобы переломить ход войны в Украине, ВСУ нужны крылатые ракеты Tomahawk с дальностью полета более 2000 километров. Необходимы они для того, чтобы уничтожать все, что производит оружие и военную технику на территории России.

"Такие заводы беспилотниками не уничтожишь, надо реальные полутонные боевые запасы, только ими можно нанести вред", - считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан, передает 24 канал.

Также эксперт акцентировал на том, что причины замедления контрнаступления ВСУ - отсутствие авиации и заминированная значительная часть оккупированной россиянами территории.

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Свитан уверен, что при наличии соответствующего оружия потери ВСУ были бы в 10 раз меньше:

"Была бы авиация, нам не страшны были ни минные поля, потому что авиация специальной бомбардировкой делает проходы в полях лучше любой инженерной системы, которая является наземной. Ну и, соответственно, авиация прорывает любую линию обороны, какой бы она ни была".

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Напомним, немецкий таблоид Bild пишет, что, если украинское контрнаступление не будет успешным, власти США могут вынуждать Киев вести переговоры. Такие действия американских властей возможны на фоне предстоящих выборов в Штатах и сложностей объяснения постоянной поддержки Украины.

Тем временем в комментарии для CNN высокопоставленный украинский чиновник заявил, что украинское контрнаступление "даже не началось всерьез", а потому слишком рано оценивать его успешность.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, американские танки Abrams могут появиться на поле боя уже в этом контрнаступлении Вооруженных сил Украины.