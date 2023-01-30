Российские оккупанты также продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Российские оккупанты в течение суток нанесли четыре ракетных удара и совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Очакова.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00. Отмечается, что угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

"Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется", - говорится в сообщении.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, наступательных группировок противника не обнаружено.

"На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка подразделений врага. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфине, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеневка, Великая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлинск и Двуречная в Харьковской области", - отмечается в сообщении.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали два населенных пункта Харьковской области и три - Луганской; на Лиманском направлении обстреляны четыре населенных пункта Луганской области и два - Донецкой.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись 12 населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали три населенных пункта.

На Новопавловском направлении были обстреляны четыре населенных пункта Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях от огня артиллерии противника пострадали районы более 40 населенных пунктов. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Война в Украине - новости

Напомним, в утренней сводке 30 января Генштаб сообщал, что российские оккупанты ведут наступательные действия на четырех направлениях. В то же время из минометов и артиллерии враг продолжает обстреливать районы населенных пунктов неподалеку линии фронта и на границе с РФ.

Также отмечалось, что за сутки украинские военные уничтожили две радиолокационные станции врага, а также склад боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс противника.

Между тем, Российская Федерация продолжает нести колоссальные потери на войне в Украине. По обновленным данным Генштаба ВСУ, за сутки наши защитники "задвохсотили" 490 путинских военных.

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