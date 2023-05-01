Сегодня ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами.

Посол Великобритании в Украине Милинда Симмонс отреагировала на взрывы в Киеве и работу украинской ПВО в своем Twitter.

"На улице сейчас шумно. Звучит так, будто противовоздушной обороне приходится хорошо работать в Киеве, чтобы ответить на российский "первомайский будильник", - написала она.

Ракетная такая по Украине сегодня - что известно

Сегодня ночью по всей Украине объявили воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что Россия атаковала Украину ракетами.

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По данным Генштаба, россияне ночью запустили по Украине 18 ракет: силы ПВО сбили 15 из них.

В частности, по предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты и БПЛА.

Однако оккупанты попали в гражданскую застройку в Днепропетровской области. В результате удара пострадали 25 человек, среди них - трое детей. В Павлограде повреждено промышленное предприятие, в результате чего вспыхнул пожар, а в жилом районе города повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.

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