Первые ракеты уже в Сумской области.

Сегодня, 23 января, российские оккупанты совершили вторую за день ракетку атаку на Украину.

Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет с Ту22м3 из Липецкой и Курской областей Российской Федерации. Известно, что ракеты уже в Сумской области и двигаются с юго-западным курсом.

В 14:03 воздушные силы ВСУ заявили, что враг запустил еще ракеты из Курской области курсом на юго-запад.

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Воздушную тревогу объявляли по всей стране, однако впоследствии пошли отбои. По состоянию на сейчас карта выглядит вот так.

В 14: 1 Воздушные силы написали о повторных пусках. В ведомстве предполагают, что это, вероятно, работа РСЗО.

Ракетная атака на Украину - последние новости

Как сообщал УНИАН, этой ночью и рано утром россияне запустили 41 средство воздушного нападения. Украинские защитники уничтожили 21 российскую ракету.

В результате атаки в Харькове погибли три человека. Также стало известно, что в столице Украины из-за российского удара пострадали 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку, в результате которой есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

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