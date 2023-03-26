Из-за этого русские не могу уничтожить ее "на дальних подступах".

Русский диктатор Владимир Путин возмущен, что украинцы тайно и по ночам возят западное вооружение на фронт. Из-за такой тактики непутевые оккупанты не могут уничтожить эшелоны раньше времени.

Об этом диктатор заявил в интервью пропагандисту Павлу Зарубину фрагмент которого накануне появился в сети.

Признав неспособность "второй армии мира" уничтожать воинские эшелоны техники по дороге на фронт, Путин попытался хоть немножко "успокоить" россиян. По его словам, "кое-что" оккупационным войскам таки удается достать. Уточнений по этому поводу не было.

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"То, что удается достать, – достают. Ни у кого не должно быть сомнений, что к этому кто-то относится равнодушно, со спущенными рукавами, нет, конечно", - заявил Путин.

Ситуация на фронте: как западная техника помогает ВСУ

Уркаина регулярно получает заходную технику от партнеров, а после накопления вооружения пойдет в крупное контрнаступление. В Минобороны заявляли, что Украине понадобится еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к началу крупного контрнаступления ВСУ. Среди вероятного направления контрнаступления называют Мелитополь Запорожской области.

Некоторые эксперты прогнозируют крупное контрнаступление ВСУ в ближайшие месяцы. 10 марта в комментарии итальянским СМИ советник главы ОП Подоляк заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление в течение двух месяцев.

В то же время партнеры из США призывают пока воздержаться от начала масштабного наступления и дождаться поставок западного вооружения.

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