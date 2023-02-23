Сначала диктатор хотел захватить Киев за несколько дней, а потом понял, что его план нанесет большой ущерб России.

Окружение Владимира Путина не знало, что диктатор подготовил нападение России на Украину. Как сообщает в своем материале Financial Times президент РФ сделал это втайне от российский элит – это вызывало у них недовольство.

Изоляция диктатора от окружения началась еще во времена пандемии Covid-19, а во время полномасштабного вторжения усилилась еще больше. Согласно информации источника, окружение Путина узнало о войне в Украине после объявления так называемой "специальной военной операции" диктатором по телевидению.

В то утро 24 февраля олигархи собрались в Кремле и "все были полностью растеряны". Один из них спросил главу МИД Лаврова, как Путин самостоятельно мог провернуть такое большое действо?

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"У него есть три советника: Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая", - так звучал ответ Лаврова.

FT подтверждает, что план Путина действительно заключался в быстром захвате столицы Украины:

"Согласно плану вторжения Путина, российские войска должны были захватить Киев за считанные дни в результате блестящего, сравнительно бескровного блицкрига. В дальнейшем война оказалась для России болотом исторических масштабов", - говорится в материале.

Не смотря на то, что Путин понимает большую цену вторжения, он хочет продолжать вести войну любыми способами. Для этого он занимается поиском аргументов для оправдания военных действий.

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы убить сотни тысяч людей. Все пошло ужасно не так", - говорит высокопоставленный чиновник.

Война открыла Путину глаза относительно боеспособности российской армии.

"Оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии беспорядок. Наша промышленность в беспорядке. Но хорошо, что мы узнали об этом именно сейчас, а не тогда, когда НАТО вторгнется к нам", - такие были слова Путина согласно информации одного из бывших чиновников.

С течением времени войны диктатор продолжает осознавать масштабы своих просчетов: "Мы платим огромную цену, я понимаю. Мы недооценили, насколько это может быть сложно". В том числе причиной стало и его окружение. Виктор Медведчук доказывал Путину, что украинцы будут встречать российских "освободителей". Вместо этого, после захвата Киева, Медведчук должен был стать "легитимным руководителем Украины" – такое право ему должен был предоставить Виктор Янукович.

Война в Украине: что известно

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отразили около 90 атак российских оккупантов на пяти направлениях. Россия свои основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

С тем, авиация Украины нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

Как сообщал УНИАН, в Кремле пытаются подготавливать россиян к затяжной войне.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что война России против Украины может длиться не менее года.

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