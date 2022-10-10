Удары направлены на объекты критической инфраструктуры.

Массированный обстрел Украины — это месть Путина за взрыв на Крымском мосту. Удары направлены на объекты критическом инфраструктуры во многих городах государства. Рашисты хотят лишить граждан нашей страны отопления и других удобств накануне зимы.

Такими выводами поделился советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на личной странице на Facebook.

"Путин, как и следовало ожидать, мелко мстит за подрыв Крымского моста, хотя еще неизвестно, кто его подорвал. Тем не менее, они бьют со стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами по инфраструктуре — энергетической инфраструктуре Украине. Главная его [Путина] цель, как они любят говорить, "замораживание": пусть украинцы замерзнут и тогда пойдут на уступки. Все это, с его точки зрения, создание более выгодной переговорной позиции, переговоры с позиции силы. Страдания мирного населения должны заставить наши власти, как ему кажется, пойти на уступки. И должны заставить пойти на уступки международное сообщество", — заявил Арестович.

Советник ОПУ считает, что все будет как раз наоборот. Демократы в США скажут Путину "спасибо" за помощь в избирательной кампании перед парламентскими выборами в ноябре. Их позиция с поддержкой Украины только укрепится, особенно на фоне недавних заявлений о необходимости договориться с президентом РФ.

Арестович подчеркнул, что страдания мирного населения — это нарушение Устава ООН и международного права. Реакция Запада обязательно последует, хотя пока неизвестно, какой она будет. Партнеры Украины должны отреагировать, например, усилением поставок вооружения или новыми санкциями. По прогнозам Арестовича, об этом станет известно в течение двух или трех дней.

Советник ОПУ также напомнил, что крылатых ракет у России не так и много. Такую "акцию" совершили "на краю неприкосновенного запаса". То есть рашисты бьют остатками ракет, которые они могут использовать в войне.

Под конец видео Арестович успокоил украинцев прогнозом насчет "замораживания". По его словам, реализовать подобный сценарий в стране, где есть АЭС, не получится. Энергетический сектор Украины имеет запас прочности.

Массированный обстрел Украины: что известно

Утром 10 октября Россия начала бить по многим городам Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что рашисты выпустили 75 ракет, 41 из которых сбили силами ПВО.

В Киеве зафиксированы "прилеты" в Шевченковском районе. Повреждены здание филармонии, музеи Ханенков и Шевченка. Станции метро в столице работают как укрытия. На текущий момент известно о 5 убитых и 12 раненых жителях Киева.

Удары также совершили по Харькову, Днепру, Житомиру и Хмельницкому. В городах повреждена критическая инфраструктура, местами отсутствует электричество и вода.

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