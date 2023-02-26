Российский диктатор четко дал понять, что будет воевать до конца, несмотря на потери.

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в установлении мира, что он четко дал понять в ходе своего послания к Федеральному собранию. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia.

"Он подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проигрывает эту битву. Абсолютно угрожающие его высказывания о том, что "война не закончится", и что Россия непобедима, свидетельствуют о том, что он представляет опасность для человечества", – отметила Роблес.

Глава испанского Минобороны подчеркнула, что начало мирного процесса в Украине зависит в первую очередь от действий самого Путина.

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"Путин четко сказал, что он собирается идти до конца. Мы все хотим прекращения огня, но российский президент очень четко дал понять, без всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну", – заявила Роблес.

Военная помощь Украине от Испании

В начале февраля Испания передала Украине очередную партию американских бронетранспортеров M113. В этой поставке было 20 бронемашин.

Также Испания пообещала передать Украине некоторое количество танков Leopard. Однако с этим возникли некоторые трудности ввиду ужасного состояния боевой техники в испанской армии.

Помимо поставки самих танков, Испания заявила о желании провести обучение для 55 украинских танкистов и техников для танков Leopard.

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