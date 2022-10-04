Служба безопасности Украины перехватила очередные российские документы, регламентировавшие проведение Россией фейкового референдума на территории так называемой "ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе оперативной работы выявлены образцы приглашений "иностранных наблюдателей" относительно участия в незаконном псевдореферендуме на востоке Украины.
Установлено, что соответствующие письма были подписаны 29 сентября этого года, то есть через два дня после формального завершения псевдоголосования.
В СБУ сообщили, что представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев для участия в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных "наблюдателей". Среди них - граждане двух стран Европы и Центральной Азии.
При этом датой "регистрации" этих приглашений указано 20 сентября. Таким образом, враг пытался искусственно увеличить присутствие иностранных "гостей" на псевдореферендуме и за счет этого "легитимизировать" его на международной арене.
Служба безопасности идентифицировала и установила местонахождение всех предателей, коллаборантов и их "координаторов" из РФ, причастных к организации незаконного "референдума".
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за:
- ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 5, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности виновных лиц.
Попытка аннексии украинских территорий Россией: что известно
Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.
Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участие в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".
Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.
Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины.
Подозрение в коллаборационной деятельности получил главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник за проведение фейкового "референдума".