В "ДНР" провели псевдореферендум / фото УНИАН, Константин Черниговский

Служба безопасности Украины перехватила очередные российские документы, регламентировавшие проведение Россией фейкового референдума на территории так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе оперативной работы выявлены образцы приглашений "иностранных наблюдателей" относительно участия в незаконном псевдореферендуме на востоке Украины.

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Установлено, что соответствующие письма были подписаны 29 сентября этого года, то есть через два дня после формального завершения псевдоголосования.

В СБУ сообщили, что представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев для участия в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных "наблюдателей". Среди них - граждане двух стран Европы и Центральной Азии.

При этом датой "регистрации" этих приглашений указано 20 сентября. Таким образом, враг пытался искусственно увеличить присутствие иностранных "гостей" на псевдореферендуме и за счет этого "легитимизировать" его на международной арене.

Служба безопасности идентифицировала и установила местонахождение всех предателей, коллаборантов и их "координаторов" из РФ, причастных к организации незаконного "референдума".

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за:

Попытка аннексии украинских территорий Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участие в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Подозрение в коллаборационной деятельности получил главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник за проведение фейкового "референдума".