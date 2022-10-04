Установлено, что соответствующие письма были подписаны 29 сентября этого года, то есть через два дня после формального завершения псевдоголосования.

Служба безопасности Украины перехватила очередные российские документы, регламентировавшие проведение Россией фейкового референдума на территории так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе оперативной работы выявлены образцы приглашений "иностранных наблюдателей" относительно участия в незаконном псевдореферендуме на востоке Украины.

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Установлено, что соответствующие письма были подписаны 29 сентября этого года, то есть через два дня после формального завершения псевдоголосования.

В СБУ сообщили, что представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев для участия в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных "наблюдателей". Среди них - граждане двух стран Европы и Центральной Азии.

При этом датой "регистрации" этих приглашений указано 20 сентября. Таким образом, враг пытался искусственно увеличить присутствие иностранных "гостей" на псевдореферендуме и за счет этого "легитимизировать" его на международной арене.

Служба безопасности идентифицировала и установила местонахождение всех предателей, коллаборантов и их "координаторов" из РФ, причастных к организации незаконного "референдума".

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за:

Попытка аннексии украинских территорий Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участие в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Подозрение в коллаборационной деятельности получил главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник за проведение фейкового "референдума".