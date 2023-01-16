Враг также совершил более 20 обстрелов из РСЗО, в том числе и по гражданской инфраструктуре трех областей.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и шесть авиационных ударов.

"Российские оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и шесть авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

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На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 10 населенных пунктов; на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Соледар; на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали 10 населенных пунктов в Донецкой области.

На Новопавловском направлении были обстреляны четыре населенных пункта Донецкой области; на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов.

"На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Львово, Новотягинка, Садовое, Антоновка, Кизомыс и город Херсон", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

Российские оккупанты несут колоссальные потери в личном составе. По состоянию на 16 января россияне потеряли в Украине около 116 080 солдатов.

Вооруженные силы Украины сейчас продолжают держать оборону в самом Соледаре и на подступах к городу.

Украинские артиллеристы возле Бахмута "поджарили" рашистов.