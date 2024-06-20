Бывший командир роты батальона "Айдар" спрогнозировал, когда украинская сторона может получить западные истребители.

Идет полномасштабная война в Украине, и западные истребители F-16, которые нам должны предоставить партнеры, в первую очередь "полетят сбивать российские бомбардировщики, а уже потом будут сами бомбить".

Основной "суперсилой россиян" является то, чем они сейчас больше всего донимают украинцев, и благодаря чему до сих пор наступают под Покровском, - это УАБы и ФАБы, которые запускают их бомбардировщики, рассказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии УНИАН.

"Именно эти авиационные удары этими планировочными бомбами, которые летят на 70-90 километров. То есть их самолеты могут сбрасывать эти бомбы, не заходя в зону действия нашей ПВО. Это сейчас наша главная проблема по всей линии фронта, плюс - это проблема прифронтовых городов", - сказал аналитик.

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Собеседник добавил, что "появление F-16 в первую очередь должно решить эту проблему". По мнению Дикого, украинская сторона может получить такие западные истребители "через пару месяцев".

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Украинская сторона, по официальным сведениям, в этом году должна получить от западных партнеров самолеты F-16. Киеву пообещали передать их для противодействия полномасштабной агрессии со стороны России, в частности, после того, как ими научатся управлять украинские пилоты.

Публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН заявил, что для завершения противостояния с россиянами украинской стороне хватит ста западных бортов. В начале июня глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, что F-16 в украинском небе могут появиться уже в этом месяце.

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