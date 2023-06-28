В ISW считают, что игра Путина, Лукашенко и Пригожина еще не завершена и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут принести пользу Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко может использовать размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси в сочетании с новым присутствием группы Вагнера, чтобы доказать, что Беларусь способна защищать себя независимо от России.

Как сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), Лукашенко может использовать ЧВК "Вагнер" в Беларуси, чтобы создать себе "пространство для маневра" и уравновесить попытки Кремля поглотить Беларусь через Союзное государство.

Аналитики считают, что Лукашенко вмешался в конфликт Пригожина и Путина в качестве посредника, чтобы продемонстрировать, свою способность успешно и независимо действовать в российской политике.

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"Хвастовство Лукашенко своей способностью манипулировать влиятельными фигурами в ближайшем окружении Путина унизительно для Путина, независимо от того, правда это или нет. Тот факт, что Путин не оспаривал изложение событий Лукашенко и фактически публично поблагодарил Лукашенко, еще более унизителен", - отмечают в ISW.

Также аналитики отмечают, что Лукашенко может попытаться использовать Группу Вагнера в Беларуси, чтобы уменьшить структурную зависимость белорусской армии от российских вооруженных сил.

"Кризис стабильности нового российского режима может предоставить Минску новые возможности", - отмечают в ISW.

Кроме того, тот факт, что Беларусь ранее получила неустановленное количество российского ядерного оружия — развитие событий, которое Лукашенко также может использовать, чтобы уравновесить кампанию Кремля по поглощению Беларуси через Союзное государство.

Отмечается также, что 27 июня Лукашенко подтвердил получение российского ядерного оружия и намекнул, что Беларусь применит ядерное оружие, если враждебное государство нападет на Беларусь.

"Это развитие событий более интересно тем, что Лукашенко может использовать размещение ядерного оружия в Беларуси против России, чем какую-либо угрозу для НАТО или Украины", - отмечают аналитики.

"Продолжающаяся силовая игра Путина, Лукашенко и Пригожина еще не завершена и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут принести пользу Украине", - резюмируют в ISW.

.Мятеж Пригожина и Беларусь

Как утверждалось, именно по результатам переговоров Лукашенко с Евгением Пригожиным глава "Вагнера" согласился развернуть двигавшиеся на Москву колонны. Тогда же было заявлено, что дело об организации мятежа, заведенное в отношении Пригожина, будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь. Кроме того,Владимир Путин пообещал бойцам ЧВК "Вагнер", что они, если захотят, также смогут отправиться в Беларусь.

27 июня самолет Пригожина совершил посадку на военном аэродроме "Мачулищи". Также ранее в СМИ прошла информация о том, что в Беларуси строят для вагнеровцев военный лагерь.

27 июня Лукашенко подтвердил, что значительная часть российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь. При этом он заявил, что "вагнеровцы" не будут охранять российское ядерное оружие в Беларуси.

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