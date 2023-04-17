При этом речь идет о мирном населении, которое подозревают в сотрудничестве с ВСУ.

Российский пропагандист, муж топ-рупора Кремля Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян открыто признался, что "вагнеровцы" жестоко казнят мирных жителей Украины, которых подозревают в сотрудничестве с ВСУ.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, во время своей пропагандистской программы Кеосаян заявил, что лично он поддерживает такие казни. По его словам, это бесчеловечно, но во время войны вполне нормально.

"У них ("вагнеровцев - УНИАН) очень хорошо решен этот вопрос. Если кого-то, кто наводил на наши войска их снаряды, поймали - с ними происходит какой-то несчастный, при чем публичный случай. Вы скажете, что это жестоко? Да, это жестоко. Вы скажете, что бесчеловечно. А война, как должен вам сказать, очень жестокая и абсолютно бесчеловечная штука", - заявил пропагандист.

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"А помните, как эти же люди год назад кричали, что "Буча - фейк!", "Русские солдаты такое сделать не могли" и тому подобное. Прошел ровно год. И теперь официальная российская пропаганда уже не отрицает расправы над гражданскими, а оправдывает их", - прокомментировал журналист.

Новости из мира роспропаганды

Российская пропаганда не устает отрабатывать миллионные транши из Кремля, поэтому регулярно выдает все более кровожадные заявления в отношении Украины. Недавно пропагандистка Скабеева заявила о том, что Украина слишком долго не сидела без света.

Перед этим пропагандист Антон Красовский в прямом эфире телевидения призвал топить в реках и сжигать в собственных домах украинских детей.

Параллельно пропагандисты пытаются дискредитировать украинских воинов постановочными видеосюжетами. На днях вокруг одного такого видео разразился громкий скандал, когда даже сами рашисты признали, что ролик снят слишком неуклюже и поэтому оказался "холостым выстрелом".

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