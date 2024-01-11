Президент Эстонской Республики Алар Карис убежден, что не должно быть ограничений на осуществление ударов по территории Российской Федерации западным оружием, которое Украина получает для борьбы с российской агрессией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Карис сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне. Он также объяснил, какие преимущества дают такие удары.
"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому, не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", - сказал Карис.
Зарубежные визиты Зеленского
Как сообщал УНИАН, 10 января Зеленский находился с визитом в Вильнюсе, где провел встречу с президентом Литвы Гитанасом науседой. Тот заявил, что Литва сделает все для того, чтобы Украина одержала победу над Россией. Также объявили о пакете долгосрочной военной помощи Украины на сумму 200 млн евро. Туда войдут боеприпасы, генераторы, системы детонации, а также бронетранспортеры М577.
Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию.