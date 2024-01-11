В частности, удары по объектам на территории РФ нужны для замедления продвижения российских захватнических войск на территорию Украины.

Президент Эстонской Республики Алар Карис убежден, что не должно быть ограничений на осуществление ударов по территории Российской Федерации западным оружием, которое Украина получает для борьбы с российской агрессией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Карис сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне. Он также объяснил, какие преимущества дают такие удары.

"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому, не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", - сказал Карис.

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Зарубежные визиты Зеленского

Как сообщал УНИАН, 10 января Зеленский находился с визитом в Вильнюсе, где провел встречу с президентом Литвы Гитанасом науседой. Тот заявил, что Литва сделает все для того, чтобы Украина одержала победу над Россией. Также объявили о пакете долгосрочной военной помощи Украины на сумму 200 млн евро. Туда войдут боеприпасы, генераторы, системы детонации, а также бронетранспортеры М577.

Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию.

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