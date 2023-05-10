Это приведет к масштабированию войны.

Прекращение поставка вооружения для Украины никоим образом не остановит полномасштабную войну. В этом поможет только вывод оккупационных войск с суверенной территории Украины.

"Повторю... Прекращением поставок оружия Украине совершенно точно нельзя прекратить войну немедленно. Это чистый оксюморон. Немедленный вывод оккупационных войск России с чужой суверенной территории - единственное решение", - сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По словам чиновника, прекращение поставок оружия Украине может привести только к:

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масштабированию войны;

переносу войны на другие территории;

увеличению военных преступлений;

тотальному уничтожению гражданского населения.

Дискуссия о прекращении поставок Украине

Группа американских сенаторов от Республиканской партии написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали прекратить военные поставки Украине в их нынешнем виде.

Китай также выступает за прекращение западных поставок оружия в Украину, поскольку это якобы мешает наступлению мира.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина сдастся через несколько дней, если Запад перестанет предоставлять военную помощь Киеву. Однако он подчеркивает, что это превратит Украину в марионетку России, а потому о таком "мире" речи, быть не может.

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