Он призвал еще больше усилить давление на российских оккупантов.

Европейский Союз после полномасштабного вторжения России в Украину принял основные санкции против Кремля.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому изданию Le Soir заявил, что сейчас остается не так много возможностей для расширения санкций.

"Главное уже было сделано, поскольку мы ввели санкции против ископаемого топлива", - пояснил он.

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По словам Мишеля, каждый последующий пакет санкций Евросоюза направлен на "затягивание петли" и предотвращение попыток обхода. Он также призвал европейцев усилить давление на российских оккупантов, поскольку следующие несколько недель могут стать решающими в военном и политическом плане".

Европейские санкции против России

Из-за полномасштабного вторжения в Украину против РФ ввели санкции ряд стран. ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций. К годовщине нападения на Украину Евросоюз планирует ввести 10-й пакет санкций против России.

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

Эксперты видят значительное влияние санкций на российскую экономику. Почти через год после вторжения ее бюджет "просел" сразу по нескольким показателям: доход от экспорта упал в 4 раза, дефицит бюджета бьет рекорды.

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