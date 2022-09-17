Они готовы предоставлять важную информацию в обмен на отмену или ослабление ответственности.

Коллаборанты на оккупированных территориях после многих случаев ликвидации предателей массово выходят на связь с украинскими спецслужбами с предложением предоставлять важную информацию в обмен на отмену или ослабление ответственности.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Мы видим следующую тенденцию последних дней: прежде всего коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами по заключению соглашения об отмене или отсрочке, или ослаблению их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить государству Украина. Сегодня мы видим такие обращения являются массовыми", - сказал он.

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По его словам, частям коллаборантов на сегодня просто скрывается с целью сдаться украинской власти, когда ВСУ освободят оккупированные территории.

"Они четко понимают, что лучше отсидеть какой-то срок в тюрьме, но по закону, чем быть зачищенным Федеральной службой безопасности - именно такую основную угрозу они для себя видят", - сказал он.

Также он проанонсировал, что сегодня будет опубликован полный список всех коллаборантов, работающих в полиции.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что лицам, сотрудничавшим с оккупантами на временно захваченных территориях Украины, советуют бежать в Россию.

Тем временем партизаны и украинские воины продолжают ликвидировать предателей. В частности, недавно в здании так называемой "генпрокуратуры" российских оккупантов в Луганске прогремел взрыв. Ресурсы боевиков утверждают, что взрыв произошел в кабинете коллаборанта - "генпрокурора" Сергея Горенко. РосСМИ сообщают, что в результате взрыва ранен "генпрокурор".

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