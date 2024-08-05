Защитники столкнулись со значительными трудностями на Донецком направлении.

Командование 120-й отдельной бригады территориальной обороны опровергло информацию в сети о том, что якобы их подразделение разгромили на одном из направлений.

"В социальных сетях активно распространяются эмоциональные сообщения о том, что якобы 120 бригада разгромлена на одном из направлений. Эти сообщения, к сожалению, распространяются родственниками бойцов бригады, которые не владея ситуацией распространяют ложные сообщения. Затем эти посты вражеская пропаганда сразу переваривает на собственные нарративы", - говорится в заметке бригады в Facebook.

Военные отметили, что это дезинформация и добавили, что один из батальонов бригады действительно столкнулся со значительными трудностями на Донецком направлении, но ситуация контролируется. Наши защитники получили необходимое подкрепление и продолжают выполнять боевые задачи.

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"Подчеркиваем, что слухи о разгроме и колоссальных потерях являются ложью и орудием в информационной войне против Украины. 120 бригада территориальной обороны ВСУ с достоинством выполняет поставленные боевые задачи и продолжает защищать украинскую землю от вражеского вторжения", - подытожили в 120 ОБрТрО.

Война в Украине - текущая обстановка

Аналитики DeepState сообщали, что на Покровском направлении были "крайне тяжелые сутки", ведь российские оккупанты не прекращают штурмы, а только усиливают их.

Российское наступление давит на стратегический восточный логистический центр Покровск. Лавина управляемых бомб и пехоты привели к крупнейшим территориальным успехам Москвы с весны.

Также россияне продвинулись в Часовом Яру Донецкой области. Сейчас продолжаются бои у Новоселовки Первой и в Железном.

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