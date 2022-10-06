Последние элитные российские части деморализованы и несут огромные потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, как воюют элитные части и подразделения армии РФ. Оккупанты недоедают, они теряют вес и деморализованы, военные страны-агрессора терпят большие неудачи.

Об этом Арестович рассказал в беседе с правозащитником Марком Фейгиным.

Он отметил, что видел российских военных и то, в каком состоянии они находятся. Оккупанты, которые остались на Херсонском направлении, попадают в плен голодными и деморализованными.

"Я просто вижу этих пленных, на том же Херсонском направлении. Они реально потеряли 10-15 килограммов веса, им тупо жрать нечего. Они абсолютно морально и физически истощены, им уже ничего не нужно, у них взгляд в одну точку, расстрелянные, что называется. И они ничего не хотят. А это пленные из элитных российских подразделений, десантники, морские пехотинцы", - рассказал Арестович.

Также он добавил, что на правом берегу Днепра у рашистов наблюдаются огромные проблемы с логистикой. ВСУ отлично поработали и теперь оккупанты едва ли смогут получать подкрепление не только в виде оружия, но даже в виде еды.

Ситуация на Херсонщине: как оккупанты оказались в ловушке

Ранее УНИАН уже сообщал, что за минувшие сутки на Херсонщине были освобождены и стабилизированы три населенных пункта. Оккупанты в панике из-за контрнаступления, они усиливают фильтрацию и эвакуируют коллаборантов.

Потери РФ стремительно растут, по данным Генштаба, еще 330 оккупантов больше никогда не вернутся домой, ведь их успешно ликвидировали ВСУ. Как сообщает британская разведка, на фоне всего этого Россия сталкивается с серьезной дилеммой в Херсонской области. У страны-агрессора нет сил для стабилизации фронта на юге Украины, но отводить войска с правого берега Днепра РФ пока не собирается.

Вас также могут заинтересовать новости: