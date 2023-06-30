Также уничтожено было 13 единиц вооружения и военной техники.

На Таврическом направлении за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага и выжигает его позиции", - подчеркнул он.

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Так, сообщил Тарнавский, на этом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в течение суток выполнили 1 тыс. 130 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожено 13 единиц ВВТ", - написал командующий.

Речь идет, в частности о двух танках, трех боевых бронированных машинах, двух БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", беспилотнике "Supercam" и т.д.

Потери РФ - последние данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 560 российских захватчиков. Так, общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют уже около 228 тыс. 340 человек.

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