Вражеский объект ликвидировали "Шершни Довбуша".

Воины Вооруженных сил Украины - "Шершни Довбуша", одной гранатой ликвидировали склад противотанковых мин российских захватчиков, был очень мощный взрыв.

В объект противника попали члены 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша. "Большой ба-бах от одной гранаты! Шершни Довбуша попали во вражеский склад противотанковых мин. В полученных перехватах оккупанты назвали это "маленьким ядерным взрывом", - отметили в бригаде.

Воины также показали эффектное видео, на котором запечатлен момент взрыва склада и его последствия. На видео видно, что после детонации мин образовалась большая воронка. Также "под раздачу" попала вражеская боевая машина.

Война в Украине с РФ продолжается - важные новости, которые стоит знать

Утром 22 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне тщетно пытались наступать на Бахмутском направлении. Кроме того, наши защитники возле ряда населенных пунктов продолжают сдерживать попытки наступления противников на Марьинском и Авдеевском направлениях.

В то же время контрнаступление ВСУ продолжается на Мелитопольском направлении. Также сообщалось, что наши воины имеют успехи в районе села Работино Запорожской области.

Стоит отметить, что РФ в Украине несет огромные потери. Общие потери врага на 22 августа 2023 года составляют примерно 258 340 захватчиков. Также уничтожено много техники оккупантов, в том числе 8 476 боевых бронированных машин.

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