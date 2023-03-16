Дым, звуки детонации и пожар зафиксировали местные жители.

Вооруженные силы Украины устроили адскую "бавовну" оккупантам в одном из районов, недалеко от Мариуполя (Донецкая область).

Соответствующие фото и видео удачной работы защитников Украины выложил телеграм-канал "Мариуполь.Сопротивление". Позже в Мариупольском городском совете уточнили, что пожар вспыхнул в селе Малоянисоль (Никопольский район). По предварительным данным, уничтожен склад БК россиян.

"О пожаре и детонации сообщают местные. Результат - минус один состав российских оккупантов. ВСУ работают четко! Возмездие рядом!",- отметили там.

В здании ФСБ в Ростове "самоликвидировался" склад БК

Напомним, что сегодня загадочный "хлопок" произошел непосредственно на территории самой РФ - утром стало известно, что в Ростове-на-Дону пылает склад БК на территории управления ФСБ.

При этом СМИ сообщали, что перед пожаром некоторые очевидцы слышали взрыв. По версии некоторых пропагандистских ресурсов, причина пожара - детонация боеприпасов или короткое замыкание.

Известно, что огонь распространился на площадь 880 квадратных метров, возгорание квалифицировали вторым рангом сложности. На месте до сих пор работают пожарные.

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