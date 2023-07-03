Погибший украинский воин имел орден "За мужество" III степени.

На Донбассе погиб разведчик-герой - 35-летний Леонид Краснов (позывной "Месси"), который был членом батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Этот боец - один из первых разведчиков боевой группы К-2, из которой позже возник батальон К-2, именно Краснов был на некоторых заставках к видео подразделения, говорится на странице К2 54 ОМБр в Facebook.

"...Участвовал в обороне ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, где и погиб", - отмечается в сообщении.

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Что известно о Леониде Краснове ("Месси")

Леонид Краснов умел пользоваться всеми огневыми средствами, начиная от автомата и заканчивая переносным противотанковым ракетным комплексом "Джавелин". Благодаря его работе ликвидировано много вражеской техники.

В частности, "Месси" получил орден "За мужество" III степени и нагрудный знак "Золотой крест".

Контрнаступление ВСУ - новости, которые стоит знать

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что украинские воины начали контрнаступательную операцию. Потом заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что текущие украинские потери в восемь раз ниже, чем у РФ.

По сведениям американского Института изучения войны (ISW), 2 июля защитники Украины проводили контрнаступательные операции на шести участках фронта, в том числе на западе Донецкой области.

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