Погибший украинский воин родом из Ивано-Франковской области.

В августе возле села Шипиловка Луганской области в результате минометного обстрела погиб командир отделение одной из воинских частей - младший сержант Николай Федик.

Дата гибели бойца - 15 августа, сообщили в Тысменицком горсовете. "Горькая весть с фронта. Защищая Украину от врага, погиб Николай Федик, 2001 г. р. Из города Тысменица (Ивано-Франковская область - Ред.)", - сообщили в ведомстве.

Тысменицкий горсовет выразил соболезнования родным и близким нашего воина, который свою жизнь отдал за украинское государство.

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Потери Украины в войне - что надо знать сегодня

Российские оккупанты уже длительное время пытаются наступать на востоке Украины и получают достойный отпор. Противник несет огромные потери. Общие потери врага на 19 августа 2023 года составляют примерно 257 010 человек.

Украинская сторона сообщала, что наших бойцов погибло гораздо меньше. Стоит отметить, что потери Вооруженных сил Украины - это государственная тайна. Западные СМИ писали, что погибли около 70 тысяч защитников украинского государства.

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