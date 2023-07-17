Мужчина спас своего собрата и командира смежного подразделения.

На войне в Украине погиб командир тактической группы "Карпатской Сечи" Анатолий Тегза (позывной "Варвар").

Как сообщил его брат на своей странице в социальной сети Facebook, Анатолий погиб 17 июля в районе Бахмута. "Подразделение попало под артобстрел. Спасая своих товарищей, которые получили ранения, он пошел помогать раненым бойцам из другого подразделения, потому что иначе не мог. К большому сожалению, живым не вернулся! Земля тебе пухом! Герои не умирают", - написал мужчина.

На странице "Карпатской Сечи" сообщили, что Анатолия Тегзу наградили Золотым Крестом за безупречное выполнение боевых задач во время предыдущей кампании на Бахмутском направлении.

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"В последнем бою проявил себя героически, перед смертью спасая жизнь своему собрату и командиру смежного подразделения. Невосполнимая потеря", - говорится в сообщении.

Гибель защитников Украины

Недавно стало известно, что в бою с российскими оккупантами погиб украинский актер театра Филипп Виннер.

На Сумщине в засаду российской диверсионно-разведывательной группы попал украинский защитник и Герой Майдана Павел Калениченко.

В начале июля сообщалось о гибели Леонида Краснова, который воевал в составе батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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