В частности, враг потерял многоцелевой тягач для артустановок, отметили в ОК "Юг".

На юге Силы обороны Украины уничтожили моторную лодку для перемещения вражеской диверсионно-разведывательной группы, беспилотник и тягач для артустановок.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг". "Результат выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями - демилитаризация 12 рашистов, очередной моторной лодки, которую оккупанты пытались использовать для перемещения ДРГ между островами", - говорится в сообщении.

Также уничтожен беспилотник-разведчик "Орлан-10" и многоцелевой тягач для артустановок.

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Также отмечается, что враг не прекращает обстрелы мирного населения правобережья.

"Хотя количество вражеских атак уменьшилось до 30 за сутки, но применение авиации со сбросом управляемых авиабомб становится плановой тактикой. Под вечер пара истребителей Су-35 атаковала двумя такими снарядами Бериславский район", - сообщили в командовании.

Разрушены жилые и административные здания, хозяйственные постройки и тому подобное.

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Утром 29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что россияне за минувшие сутки почти 60 раз атаковали наших воинов на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях и не достигли успехов.

Враги на нашей земле уже понесли очень серьезные потери. По данным Генштаба ВСУ, ликвидированы примерно 172 340 противников.

Позже в Военно-морских сила Вооруженных сил Украины сообщили, что 28 марта морпехи ликвидировали восьмерых захватчиков и вражеский миномет.

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