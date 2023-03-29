Окончательные потери захватчиков уточняются, отметили в ВМС ВСУ.

Военные подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за сутки, 28 марта, уничтожили восьмерых российских оккупантов и миномет противника.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ. "За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены восемь оккупантов и миномет противника", - говорится в сообщении.

По данным ВМС ВСУ, окончательные потери противника уточняются.

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне более 50 раз атаковали защитников нашего государства на Лиманском, Марьинском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Минобороны Украины отметили, что противники продолжают концентрировать наибольшие наступательные способности на Бахмутском направлении.

Стоит отметить, что враги на нашей земле уже понесли огромные потери. Общие потери россиян в Украине уже составляют примерно 172 340 захватчиков. Противник также потерял много техники и вооружения.

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