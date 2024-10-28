Также захватчики потеряли десятки единиц техники в Украине.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали 1680 вражеских оккупантов, сообщает Генштаб.

Общие потери врага с начала полномасштабной войны достигли 690 720 человек. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники:

танков - 9120 (+7);

боевых бронированных машин - 18395 (+40);

артиллерийских систем - 19872 (+51);

РСЗО - 1240 (+0);

средства ПВО - 984 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17867 (+68);

крылатые ракеты - 2625 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, Силы обороны уничтожили 27 660 (+100) единиц автомобильной техники и автоцистерн врага, а также 3556 (+14) специальной техники захватчиков.

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Российско-украинская война: другие важные новости

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты в последнее время имеют продвижение сразу на нескольких направлениях. В частности, захватчики оккупировали населенный пункт Горняк на Кураховском направлении, а также продвинулись в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что на фоне полномасштабного вторжения экономика России испытывает все большую нагрузку. Эксперты отмечают, что это может заставить Путина принять решение об изменении способа войны, чтобы сохранить стабильность режима.

Forbes считает, что первые военные Северной Кореи, вероятно, уже достигли линии фронта в Курской области.

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