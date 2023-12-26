Силы обороны Украины продолжают успешно отражать атаки российских захватчиков на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
"В течение суток произошло 59 боевых столкновений", - говорится в сводке.
В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Соболевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
Кроме того, на Лиманском направлении силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. также, Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Дубрава Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Раздолевка Донецкой области.
Вместе с тем, на Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
При этом, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Перемоги Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 5 безуспешных атак на позиции украинских защитников. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Перемога, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.
В то же время, на Запорожском направлении силы обороны отбили 4 атаки западнее ивового и Работиного Запорожской области, где противник, безуспешно пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Никольское, Садовое, Херсон и Станислав Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
"Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - говорится в сводке.
В целом, Силами обороны Украины отбито почти 70 атак оккупантов.
Война в Украине - мнение Залужного
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отстаивает позицию, что надо продолжать нанести российским захватчикам потери до тех пор, пока они не откажутся от ведения войны против Украины.