В частности, поражены 5 зенитно-ракетных комплексах оккупантов.

Украинская авиация за текущие сутки нанесла успешные удары по почти 20 позициям российских захватчиков. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по 5 зенитно-ракетным комплексам оккупантов", - говорится в сводке.

Кроме того, украинской противовоздушной обороной уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БПЛА. Также, тактическая авиация украинских Воздушных сил успешно атаковала большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск".

"Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, артиллерийскую систему и еще 3 другие важные цели противника", - сообщили в Генштабе.

В свою очередь, российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 21 авиационный удара, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный убежден, что следующий-2024-й военный год - будет отличаться от текущего года.

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