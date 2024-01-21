Потери оккупантов в Украине продолжают расти с каждым днем.

За сутки ВСУ отправили в ад еще 760 российских оккупантов.

Как сообщили в Генштабе, таким образом общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 января этого года ориентировочно составили:

личного состава - около 376030 (+760) человек,

танков - 6181 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 11466 (+11) ед,

артиллерийских систем - 8875 (+7) ед,

РСЗО - 968 (+1) ед,

средства ПВО - 655 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6936 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн - 11862 (+14) ЕД,

специальная техника - 1392 (+3).

При этом не изменилось количество уничтоженных подводных лодок (1), кораблей /катеров ‒ (23), крылатых ракет (1818), вертолетов – (324), самолетов – (331).

Видео дня

Потери РФ в Украине

За предыдущие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 750 российских военных. Как сообщил Генштаб, таким образом потери России в войне против Украины достигли 375 270 человек. Также наши войска уничтожили много вражеской техники.

ВСУ сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне позиционных боев. Захватчики построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции вдоль шоссе М14.

По мнению аналитиков ISW, россияне планируют перейти к локальным штурмам по всей линии фронта. Таким образом враг хочет заставить наше командование расходовать сбереженные резервы, но не смогут достигать значительных территориальных успехов.

Вас также могут заинтересовать новости: