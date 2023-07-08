Войска РФ продолжают испытывать катастрофический дефицит танков, ББМ и РСЗО, отметил обозреватель.

Россия массово и максимально быстро расконсервирует все типы буксируемой артиллерии, стараясь насыщать ею свои подразделения, даже больше, чем нужно.

"Мы видим только гипертрофированный прирост ствольной артиллерии, что тоже не удивительно", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

При этом российские войска продолжают испытывать катастрофический дефицит танков, ББМ и РСЗО:

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"Все потому, что их расконсервация и доведение до боеспособного состояния, это более длительный и энергоемкий процесс, который не позволяет своевременно компенсировать потери".

Коваленко констатировал, что Россия до сих пор испытывает серьезные проблемы со штатной комплектацией подразделений, и критическая нехватка соответствующего технического ресурса не позволяет ей в полной мере улучшить ситуацию на фронте в Украине.

Потери России в Украине в технике - что известно

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют, в часности, 4074 танков, 7953 боевые бронированные машины, 4346 артиллерийских систем, 661 реактивная система залпового огня, 410 установок ПВО.

За последние сутки авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.