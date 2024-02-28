Также за минувшие сутки еще 11 оккупантов были взяты в плен.

За минувшие сутки на Таврическом направлении было уничтожено 561 российского оккупанта и 38 единиц их техники.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в операционной зоне ОСУВ Таврия враг за минувшие сутки нанес 31 авиаудар, провел 66 боевых столкновений и совершил 1093 артобстрела.

По его словам, наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Тарнавский сообщил, что общие потери россиян в живой силе составили 561 человека.

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"Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составляют 38 единиц, не считая БпЛА. В частности, 7 танков, 9 ББМ, 2 артсистемы, 1 средство ПВО, 19 автомобилей. Также Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага. Нейтрализовано или сбито 358 БпЛА различных типов", - отметил он.

Также, Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки еще 11 оккупантов были взяты в плен.

Ситуация на фронте по состоянию на 28 февраля - последние новости

По данным Генштаба, в течение суток на фронте произошло 102 боевых столкновения. Враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки у российских оккупантов возникла эйфория, они продолжают штурмовать позиции Сил обороны почти круглосуточно. В то же время он подчеркнул, что после сбития российских самолетов, враг ощутимо уменьшил количество сбросов управляемых авиабомб, а их самолеты находятся подальше от линии соприкосновения.

Бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий отметил, что на Авдеевском направлении ситуация "очень угрожающая". Отвечая на вопрос относительно Авдеевки, и удастся ли остановиться врагу по линии Бердичи - Орловка - Тоненькое, Дикий отметил, что военные делают там все возможное.

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