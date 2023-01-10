Окончательные потери войск РФ уточняются.

Морские пехотинцы за сутки уничтожили бронированную машину пехоты и 10 оккупантов.

"За прошедшие сутки, 9 декабря, морские пехотинцы уничтожили БМП и семь оккупантов", - сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в настоящее время подтверждено уничтожение трех российских военных.

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Окончательные потери врага уточняются.

Также в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины показали, как николаевские морские пехотинцы уничтожили тыловой пункт оккупантов в Донецкой области.

"Аэроразведка обнаружила хранилище, где террористы-захватчики хранят материально-технические средства. Точным попаданием из "Рапиры" (противотанковая пушка – УНИАН) противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского поразили определенную цель", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине на 10 января - данные Генштаба

Как сообщал Генштаб ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля по 10 января ориентировочно составили около 112 тыс. 470 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3 тыс. 84, боевых бронированных машин - 6 тыс. 154, артиллерийских систем - 2 тыс. 73, РСЗО - 434, средств ПВО - 217, самолетов - 285.