Украинские воины поразили вражеский пункт управления, отметили в Генштабе.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов, а также девять раз ударила по районам сосредоточения вооружения, военной техники и личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", два вражеских склада боеприпасов, пункт управления противника, а также район сосредоточения живой силы оккупантов, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По его данным, также за сутки украинские воины ликвидировали семь иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

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Вечером 18 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что враги пытаются наступать на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а на Лиманском - предпринимают попытки восстановить утраченное положение.

Кроме того, сообщалось, что в течение суток украинские воины нанесли шесть ударов по районам сосредоточения вооружения, личного состава и военной техники врагов. Также защитники Украины били по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Поражены два вражеских склада боеприпасов.

По состоянию на 18 декабря общие потери РФ в Украине составляют около 98 тысяч 280 захватчиков.

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