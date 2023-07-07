Также уничтожено 28 единиц военной техники российских оккупантов.

Силы обороны Украины на Таврическом направлении уничтожили почти две роты российских захватчиков.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram, на Таврическом направлении силы обороны системно выбивают врага с позиций.

В частности, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1247 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил Тарнавский.

Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники противника.

Речь идет о 6 танках, 5 боевых бронированных машин (ББМ), 4 пушках Д-30, самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона", 3 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка "Акация", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", станция РЭБ и автомобильная техника.

Также был уничтожен склад боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ - новые успехи бойцов

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины преуспевают, продвигаются вперед и вернули ранее оккупированные территории на Бахмутском направлении.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска имеют успех в наступлении возле Клещиевки на Бахмутском направлении.

4 июля стало известно, что в рамках наступательных операций Силы обороны Украины продвинулись до 2 км вглубь вражеских позиций на Бердянском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, наносят огневое поражение по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу и проводят разминирование.