Также уничтожена новейшая российская станция радиоэлектронной борьбы "Пероед".

Силы обороны Украины за сутки уничтожили более 500 российских захватчиков на Таврическом направлении. Об этом говорится в оперативной информации от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook.

В частности, в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону.

Также, безуспешными были наступательные действия противника в районах керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного, Невельского - отбито более 20 атак врага.

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Кроме того, оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки - отбито 24 атаки врага.

На Шахтерском и запорожском направлениях украинские защитники дали захватчикам жесткий отпор в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Ивового и Работиного.

В то же время продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и истощение врага вдоль всей линии боевого столкновения и в глубине его обороны.

"Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток выполнили 1425 огневых задач. Общие потери врага составили 515 человек. Уничтожено 30 единиц военной техники противника", - отмечается в сводке.

В частности, уничтожено 9 танков, 6 боевых бронированных машин, 2 артсистемы, одно средство противовоздушной обороны, 5 БпЛА, 5 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

"Среди прочего - станция радиоэлектронной борьбы "Пероед". Это новейшая российская разработка, которая предназначена для борьбы с дронами-камикадзе", - сказано в сводке.

При этом, в общем, враг нанес 30 авиационных ударов. В частности, ночью снова сбрасывал управляемые авиабомбы. В частности, только на Авдеевском направлении за эту ночь упало 25 управляемых авиабомб.

"Всего на Таврическом направлении противник провел 57 боевых столкновений и совершил 922 артобстрела", - говорится в сводке.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, американские аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупанты перебрасывают под Авдеевку Донецкой области новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом позиций Сил обороны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне не прекращали попытки взять Авдеевку в кольцо, но украинские защитники стойко обороняются и наносят РФ серьезные потери.

Всего за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 870 российских оккупантов.

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