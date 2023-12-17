Авиация Сил обороны Украины за 17 декабря нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) российских войск.
Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов россиян.
Россияне тем временем нанесли ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам:
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".
Потери России в Украине - данные ВСУ
Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют более 346 тысяч человек личного состава.
Также РФ потеряла не менее 5 тыс. 739 танков, 10 тыс. 692 боевые бронированные машины и 8 тыс. 137 артиллерийских систем.