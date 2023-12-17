В частности, уничтожен очередной склад боеприпасов войск РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 17 декабря нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов россиян.

Россияне тем временем нанесли ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам:

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют более 346 тысяч человек личного состава.

Также РФ потеряла не менее 5 тыс. 739 танков, 10 тыс. 692 боевые бронированные машины и 8 тыс. 137 артиллерийских систем.

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