Один из ударов был возле пусковых установок ЗРК С-300/400, выяснили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и уже видно последствия недавнего удара по военному аэродрому, расположенному в городе Морозовск Ростовской области.

На снимках со спутника Planet Labs, которые датируются 22 июля текущего года, можно увидеть не менее пяти отдельных ударов по вражескому объекту, пишет The Military Watch в Х.

"Первый обстрел велся прямо рядом с пусковыми установками ЗРК С-300/400", - отмечают исследователи.

Видео дня

В сообщении говорится, что второй пожар случился возле укрепительных сооружений для стоянки самолетов. 20 июля рядом был припаркован истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Третий пожар произошел к северу от топливного склада. В попавшем под удар районе находится какая-то установка, которую я не могу идентифицировать", - говорится в еще одном сообщении в аккаунте.

Исследователи добавили, что четвертый удар пришелся по взлетно-посадочной полосе, недалеко от установки радара приближения.

"Пятый пожар был прямо за этими двумя укреплениями. По всей видимости, 20 июля в одной из них был припаркован самолет", - утверждается в сообщении.

Важные новости - сегодня это стоит знать о войне

В ночь на 22 июля в РФ пожаловались, что на российскую территорию совершена массированная атака дронами. В сети появилась информация, что под ударом, в частности, оказался военный аэродром в Морозовске, и начался пожар.

Стоит отметить, что этот военный объект уже оказывался под ударом - 14 июня по нему ударили с помощью не менее 70 украинских дронов Splash и Dragon.

В начале апреля в РФ пожаловались, что Морозовск был атакован десятками дронов. Источники сообщали УНИАН, что в результате удара по аэродрому были ликвидированы не менее чем шесть вражеских самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: