'Морозовск' атаковали 70 беспилотников: Буданов раскрыл детали

По словам главы ГУР, целью атаки стал именно аэродром оккупантов, расположенный почти в 300 км от границы.

В ночь на 14 июня беспилотники атаковали российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области.

Как рассказал в комментарии The War Zone глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, аэродром атаковали с помощью не менее 70 украинских беспилотников Dragon и Splash.

Объект находится на расстоянии около 270 километров от линии фронта. По словам Буданова, дроны запустили с территории Украины.

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На аэродроме "Морозовск" базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк с десятками истребителей Су-34 4-й армии ВВС и ПВО России. Это одна из ключевых баз россиян.

Издание отметило, что получило спутниковые снимки, которые подтверждают наличие повреждений на аэродроме после атаки. В частности, спутник зафиксировал повреждения крыши многоцелевого укрытия, расположенного на перроне технического обслуживания. Внутри находились два истребителя-бомбардировщика Су-34. Предположительно, самолеты получили определенные повреждения.

Это не единственные повреждения. Отмечается, что поблищу этого ангара на перроне видно небольшой кратер и следы обгорания.

"Трудно сказать, был ли поврежден какой-то самолет, но именно здесь обычно паркуются несколько реактивных самолетов", - отмечает издание.

Ночная атака на РФ - что известно

В Министерстве обороны РФ заявили, что сбили в ночь на 14 июня 87 беспилотников над несколькими областями и временно оккупированным Крымом.

Ночью россияне заявляли о взрывах в районе военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В местных пабликах писали о якобы атаке неизвестных БПЛА. Кроме того, ночью беспилотники атаковали Воронежскую область. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что "птички" атаковали нефтебазу.

Впоследствии эксперты и мониторинговые проект сообщили, что Силы обороны Украины нанесли очередной удар по России с помощью беспилотников, целью которого стала авиабаза "Морозовск" в Ростовской области. В сети уже появились спутниковые снимки последствий удара. Эксперты Defence Express проанализировали фото и высказали предположение, сколько вражеских самолетов могли попасть под удар.

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